Modena per la pace e la nonviolenza

Il Comune di Modena ha promosso diverse iniziative sul tema della pace e della nonviolenza, tra cui la conferenza inaugurale della ventesima edizione del Corso per volontari della cooperazione internazionale e la proiezione di un documentario sui luoghi simbolo della memoria europea. Alcuni degli eventi in programma rientrano nel progetto “Modena Città per la Pace”, cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che ha l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza civica e la partecipazione sui temi della pace.

Il progetto, realizzato con la collaborazione di diverse associazioni, prevede percorsi formativi, momenti pubblici e attività di educazione alla nonviolenza. Il calendario delle iniziative include la proiezione del documentario “Il ragazzo della Drina”, che racconta il ritorno del protagonista nella città natale vent’anni dopo la fuga dalla guerra, e un appuntamento dedicato ai diritti umani in Medio Oriente, in occasione della Giornata internazionale dei diritti umani.

Sono previsti anche altri eventi, come un incontro dedicato al ruolo dell’Europa nella costruzione della pace internazionale e un appuntamento sulla campagna internazionale “Città per la vita – Città contro la pena di morte”, che vedrà illuminata di verde la Fontana dei fiumi Secchia e Panaro. Gli eventi si concluderanno con una conferenza sulla tutela dei diritti fondamentali in Medio Oriente, con interventi di sociologi e storici.