Modena diventa la capitale dei festival musicali europei

Modena sta vivendo un periodo di crescita e sviluppo nel campo della musica e del turismo, grazie a eventi significativi che attirano visitatori. Un’importante novità è l’arrivo del festival Jazzopen, uno dei più prestigiosi in Europa, il quale si svolgerà per la prima volta in Italia nella città emiliana. Questo evento promette di trasformare Modena in un palcoscenico all’aperto, richiamando artisti di fama internazionale e appassionati provenienti da diverse regioni.

Amedeo Faenza, presidente provinciale di Federalberghi-Confcommercio, ha sottolineato l’importanza di eventi di grande richiamo, che contribuiscono a rafforzare l’attrattività della città non solo per i turisti, ma anche per il settore ricettivo e ristorativo. Faenza ha anche evidenziato come l’Amministrazione Comunale stia lavorando per rivitalizzare la Fiera di Modena, preservando manifestazioni di prestigio come Modenantiquaria, un vanto per la città a livello internazionale.

Inoltre, la riqualificazione dell’ex cinema Principe in un immersive theater & cinema rappresenta un ulteriore passo verso una Modena più dinamica e affascinante. Questa iniziativa, insieme a progetti come “Modena ti regala una notte,” mira a incentivare il turismo e prolungare le permanenze durante il fine settimana.

Il presidente di Federalberghi ha concluso esprimendo fiducia nel lavoro di collaborazione tra istituzioni e privati per rendere Modena sempre più accogliente. Inoltre, è stata sottolineata l’importanza della sicurezza, con il supporto delle Forze dell’Ordine per garantire un ambiente sereno per tutti i visitatori.