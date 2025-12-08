9.9 C
Roma
lunedì – 8 Dicembre 2025
Attualità

Modena contro Catanzaro

Da stranotizie
La squadra di Modena schiera i seguenti giocatori: Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling, Beyuku, Santoro, Gerli, Sersanti, Zampano, Massolin, Mendes, con l’allenatore Sottil. A disposizione ci sono Pezzolato, Cauz, Dellavalle, Nador, Pergreffi, Magnino, Pyyhtia, Zanimacchia, Caso, Di Mariano, Defrel, Gliozzi.

La squadra avversaria, Catanzaro, schiera i seguenti giocatori: Pigliacelli, Cassandro, Antonini, Bettella, Favasuli, Rispoli, Petriccione, Pontisso, D’Alessandro, Cisse, Iemmello, con l’allenatore Aquilani. A disposizione ci sono Marietta, Bashi, Di Chiara, Frosinini, Alesi, Liberali, Oudin, Buso, Di Francesco, Nuamah, Pandolfi, Pittarello.

L’arbitro della partita è Nicolò Turrini, coadiuvato dagli assistenti Francesco Cortese e Davide Santarossa, con Mario Picardi come 4° ufficiale. Il Var è Luigi Nasca e l’Avar è Stefano Del Giovane.

