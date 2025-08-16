23.1 C
Roma
sabato – 16 Agosto 2025
Viaggi

Modena celebra l’Aceto Balsamico con eventi imperdibili

Da StraNotizie
Modena celebra l’Aceto Balsamico con eventi imperdibili

Modena si prepara ad accogliere una settimana dedicata al gusto e alla cultura con “Acetaie Aperte”. Questo evento, che si svolgerà dal 26 settembre al 5 ottobre, invita il pubblico a immergersi nei segreti dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e dell’Aceto Balsamico di Modena Igp.

L’edizione di quest’anno è la ventitreesima e rappresenta un significativo passo avanti, non limitandosi a un solo weekend, ma estendendosi a un’intera settimana di eventi. Promossa dai Consorzi di Tutela, l’iniziativa mira a valorizzare il prodotto simbolo del territorio, abbracciando anche musica, storia e artigianato.

Durante la manifestazione, oltre 40 acetaie apriranno le loro porte per visite guidate e degustazioni, che includeranno sia assaggi puri che abbinamenti con i prodotti tipici locali. Saranno organizzati momenti di approfondimento sulla produzione e attività dimostrative, come la cottura del mosto e la lavorazione delle botti. L’apertura dell’evento avverrà con una rappresentazione di “Bohème” al Teatro Comunale, in collaborazione con il Festival del Belcanto.

Inoltre, il giorno successivo, si svolgeranno laboratori e attività nella Biblioteca Civica Antonio Delfini, coinvolgendo sia grandi che piccoli per avvicinarli alla cultura legata all’aceto.

Un’importante novità di quest’edizione è la creazione del primo Osservatorio “Turismo & Aceto Balsamico di Modena”, che avrà come obiettivo l’analisi dell’impatto del prodotto sull’attrattività turistica della regione.

“Acetaie Aperte” rappresenta quindi un’opportunità per scoprire un territorio dove tradizione e innovazione si intrecciano, offrendo un’esperienza autentica ai visitatori. Gli eventi sono gratuiti o su prenotazione e si rivolgono a famiglie, appassionati e turisti.

lol.travel: voli al miglior prezzo
Articolo precedente
Trump e Putin: La Storica Stretta di Mano in Alaska
Articolo successivo
Cane ritrovato grazie a microchip: una storia emozionante dall’Ohio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.