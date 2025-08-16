Modena celebra l’Aceto Balsamico con eventi imperdibili

Modena si prepara ad accogliere una settimana dedicata al gusto e alla cultura con “Acetaie Aperte”. Questo evento, che si svolgerà dal 26 settembre al 5 ottobre, invita il pubblico a immergersi nei segreti dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Dop e dell’Aceto Balsamico di Modena Igp.

L’edizione di quest’anno è la ventitreesima e rappresenta un significativo passo avanti, non limitandosi a un solo weekend, ma estendendosi a un’intera settimana di eventi. Promossa dai Consorzi di Tutela, l’iniziativa mira a valorizzare il prodotto simbolo del territorio, abbracciando anche musica, storia e artigianato.

Durante la manifestazione, oltre 40 acetaie apriranno le loro porte per visite guidate e degustazioni, che includeranno sia assaggi puri che abbinamenti con i prodotti tipici locali. Saranno organizzati momenti di approfondimento sulla produzione e attività dimostrative, come la cottura del mosto e la lavorazione delle botti. L’apertura dell’evento avverrà con una rappresentazione di “Bohème” al Teatro Comunale, in collaborazione con il Festival del Belcanto.

Inoltre, il giorno successivo, si svolgeranno laboratori e attività nella Biblioteca Civica Antonio Delfini, coinvolgendo sia grandi che piccoli per avvicinarli alla cultura legata all’aceto.

Un’importante novità di quest’edizione è la creazione del primo Osservatorio “Turismo & Aceto Balsamico di Modena”, che avrà come obiettivo l’analisi dell’impatto del prodotto sull’attrattività turistica della regione.

“Acetaie Aperte” rappresenta quindi un’opportunità per scoprire un territorio dove tradizione e innovazione si intrecciano, offrendo un’esperienza autentica ai visitatori. Gli eventi sono gratuiti o su prenotazione e si rivolgono a famiglie, appassionati e turisti.