Modena, 3 donne violentate per tutta la notte

Sono state sequestrate per più di otto ore e violentate in un casolare a Novi, in provincia di Modena. Le tre donne vittime della violenza sono state salvate grazie all’intervento dei carabinieri che le hanno liberate arrestando otto pachistani. A rivelare la notizia è la Gazzetta di Modena, che riporta anche la testimonianza delle vittime. ”Siamo turiste: avevamo chiesto un passaggio e ci hanno imprigionato”, hanno raccontato. Il fatto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì scorsi. I carabinieri sono intervenuti in seguito a una segnalazione arrivata da alcuni residenti, che hanno visto le vittime, di origine filippina, tentare di fuggire dal casolare calandosi dalla finestra.