Un ragazzino di 13 anni per mesi vittima di bullismo, in balia di due giovanissimi poco più grandi di lui e due ragazzi di 26 e 27 anni. Vessazioni continue riprese con i telefonini. Lo racconta un’inchiesta dei carabinieri di Modena che, coordinati dalla procura, hanno indagato due adulti e i due minorenni, le cui posizioni sono al vaglio del tribunale dei minori di Bologna. A riportare la vicenda, che sarebbe avvenuta a inizio anno in un paese dell’Appennino, è ‘il Resto del Carlino’ di Modena. Nei confronti del 26enne era stata inizialmente emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, ma ora si trova ai domiciliari.

L’ipotesi di reato a carico dei quattro parla di violenza aggravata in concorso, mentre il caso giudiziario è approdato in tribunale a Modena davanti al gup, prossima udienza a settembre. La vittima sarebbe stata adescata dai due più giovani e convinta ad entrare nell’abitazione di uno dei due maggiorenni, dove per mesi sarebbero poi andati avanti gli episodi di bullismo. Decisiva la denuncia dei genitori dopo il racconto del tredicenne. Gli inquirenti hanno posto sotto sequestro diversi dispositivi elettronici che erano in uso ai quattro indagati.