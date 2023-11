Modello aereo UAV pieghevole a quattro assi 4K con doppia fotocamera ad alta definizione

Dettagli

Informazioni sul prodotto:

Dimensioni: meno di 30 cm

Tipo: UAV

Persone applicabili: illimitate

Caratteristiche: evitamento degli ostacoli a infrarossi, doppia fotocamera, ribaltamento, ritorno a casa

Canale: 4 canali

Materiale del giocattolo: plastica

Formazione sulle capacità: emozione, visione, sviluppo intellettuale, cervello manuale, coordinazione occhio-mano, formazione su altre capacità, giocattoli interattivi, comunicazione genitore-figlio, formazione sugli interessi

Metodo di controllo remoto: maniglia

Peso totale al decollo: 0-250 g (non incluso)

Altitudine massima di volo: 0~120 metri (incluso)

Peso a vuoto: 0-1,5 kg (incluso)

Batteria: 3,7 V 1800 mA

Stile :

A: Custodia per evitare ostacoli 4K [telecamera singola] + scatola colorata (versione singola),

B: custodia per evitare ostacoli 4K [fotocamera singola] + scatola colorata (versione con doppia batteria),

C: 4K [fotocamera singola] custodia per evitare ostacoli + scatola dei colori (versione a tre elettrici),

D: Custodia per evitare ostacoli 4K [doppia fotocamera] + scatola colorata (versione a batteria singola),

E: custodia per evitare ostacoli 4K [doppia fotocamera] + scatola colorata (versione con doppia batteria),

F: 4K [doppia fotocamera] custodia per evitare ostacoli + scatola dei colori (versione a tre elettrici),

Colore: grigio, nero

Informazioni sulla taglia:

12,5 * 9 * 5 cm

Lista imballaggio :

Tuta drone*1 (vedere lo schema dettagliato per gli accessori specifici)

Immagine del prodotto: