Modelli senza animali: la scienza del futuro in Italia

Sostenere l’uso di modelli senza animali è fondamentale per il progresso scientifico. Per secoli, l’anatomia è stata insegnata attraverso l’uso di cadaveri umani e animali, ma tali metodi presentano limiti pratici, economici ed etici. In Italia è proibito utilizzare o uccidere animali per scopi didattici, salvo eccezioni specifiche per corsi di alta specializzazione medica.

Nel contesto educativo, è importante notare che animali come scimpanzé e cani sono stati utilizzati nei crash test fino a poco tempo fa, ma oggi abbiamo sviluppato metodi più avanzati. L’Istituto Italiano di Tecnologia, in collaborazione con l’Università di Genova e la Harvard Medical School, ha creato un nuovo modello per simulare traumi oculari e cranio-facciali. L’ingegnere meccanico Roberto F. Pitzalis, specializzato in robotica, sottolinea i vincoli etici nell’uso di animali e i limiti scientifici dei manichini.

Questo simulatore innovativo presenta un modello anatomico realistico, dotato di occhi e mandibola mobili, collo flessibile e un sistema fluidico per simulare sangue, lacrime e liquido spinale. Inoltre, dispone di moduli intercambiabili per riprodurre diverse fratture, rendendolo uno strumento unico per l’educazione sanitaria e la formazione chirurgica.

Queste tecnologie rappresentano un passo significativo verso un approccio scientifico più etico e realistico. Sostenere modelli non animali non è solo una scelta morale, ma è essenziale per il progresso della conoscenza e per il futuro della ricerca scientifica.