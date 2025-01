Modelli linguistici avanzati e creatività umana

Nell’era dell’intelligenza artificiale, i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), come ChatGPT, hanno trasformato l’approccio alla creatività. Tuttavia, l’impatto di questi strumenti sulla creatività umana rimane un tema poco esplorato. Un team di ricercatori dell’Università di Toronto ha progettato un esperimento per analizzare come l’interazione con LLM influenzi due forme di pensiero creativo: divergente e convergente. I risultati, pubblicati su arXiv, offrono nuove prospettive sull’uso dell’IA nella vita quotidiana.

Nell’esperimento, i ricercatori hanno voluto esaminare come i LLM possano facilitare o ostacolare il pensiero creativo. Il pensiero divergente, che implica la generazione di idee innovative, e il pensiero convergente, che cerca una soluzione unica e ottimale, sono entrambi fondamentali nel processo creativo. L’esperimento si è articolato in due fasi principali: esposizione e test. Durante la fase di esposizione, i partecipanti sono stati suddivisi in tre gruppi: il primo ha lavorato senza assistenza tecnologica, il secondo era supportato da GPT-4 e il terzo riceveva suggerimenti strutturati dall’LLM.

Nella fase di test, tutti i partecipanti hanno affrontato gli stessi compiti creativi senza alcun supporto esterno. I risultati hanno mostrato che coloro che avevano interagito con LLM avevano inizialmente una maggiore efficienza e qualità nelle soluzioni proposte, specialmente nel pensiero convergente, ma questo vantaggio è diminuito nella fase di test. Si è osservato un calo nella creatività autonoma nei gruppi supportati dagli LLM, suggerendo una potenziale dipendenza cognitiva.

Un’altre osservazione rilevante è stata l’effetto di omogeneizzazione delle idee, dove i partecipanti assistiti dagli LLM tendevano a produrre risposte simili, limitando così la varietà e l’unicità delle soluzioni. Questo effetto potrebbe derivare dal modo in cui gli LLM elaborano dati, tendendo a restituire risposte standardizzate che non incoraggiano l’esplorazione di soluzioni più innovative.

Inoltre, i partecipanti con esperienza nell’uso degli LLM mostravano una maggiore dipendenza da questi strumenti, mettendo in discussione la loro autonomia creativa a lungo termine. Per concludere, è cruciale sviluppare modelli di collaborazione equilibrati tra uomo e IA, promuovendo l’uso critico delle tecnologie per migliorare la creatività senza comprometterne l’autonomia.