Modelli in aeroporto per la sfilata di Dolce e Gabbana, il video è virale

In queste ore sta girando su TikTok un video realizzato sulle note di Destination Calabria (vi prego, ditemi che ve la ricordate) mentre un gruppo di modelli si trova in aeroporto mentre aspetta al proprio gate l’aereo. Il video è stato realizzato da uno di loro, tant’è che sopra c’è scritto: “POV: aspetti il volo in aeroporto per la sfilata di D&G“. Ovviamente il contenuto in pochissime ore è diventato virale ottenendo migliaia di visualizzazioni.

“La prossima volta avvisate in anticipo così compro un biglietto anche io“, si legge fra i commenti. E ancora: “Questo è il momento di sembrare confusa in aeroporto“; “Destinazione paradiso“; insomma, la fame si faceva sentire.

Ecco il video in questione:

@teo_gue #dolceegabbana #viral #fashionshow #tiktok #perte ♬ original sound – KAAZE

A caricare il video dei modelli diventato virale è stato uno di loro, tale Matteo Guerrini.

La sfilata a cui erano diretti i modelli non era una sfilata qualsiasi, ma l’evento Alta Sartoria 2024 che i due stilisti hanno realizzato al Forte Village Resort di Santa Margherita di Pula in Sardegna. Un evento della durata di quattro giorni inaugurato nientemeno che da Christina Aguilera che ha tenuto un mini concerto.