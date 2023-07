Modella sgancia la bomba su Neymar: “Beccato con un uomo famoso, ecco chi è”

Una nuova tempesta mediatica sta travolgendo Neymar. In questi giorni una nota modella e influencer, Sophia Barclay, ospite in un programma brasiliano ha dichiarato che nel 2020 il calciatore ha organizzato dei festini privati, quando le regole anti covid non lo permettevano. La ragazza ha anche aggiunto che lei e una sua amica avrebbero beccato lo sportivo in camera con un altro ragazzo famoso. Sophia ha continuato il suo racconto rivelando che Neymar (già al centro di uno scandalo fatto scoppiare da un’ex gieffina) era molto preoccupato che qualcuno potesse parlare e così ha fatto firmare a tutti un accordo di riservatezza, che a quanto pare lei non ha mantenuto.

Sophia Barclay, parla la modella: “Abbiamo beccato Neymar con un ragazzo, colti sul fatto al festino”.

“Ha organizzato feste clandestine quando c’erano tutte le restrizioni per la pandemia. […] Ed è stato con un ragazzo. Sì in quel senso, l’abbiamo proprio visti sul fatto. Poi ci siamo messe in mezzo, io e un’altra ragazza. Ci siamo baciati tutti. Non c’erano limiti. Aveva molta paura che qualcuno parlasse e così a tutti gli ospiti ha fatto firmare anche una clausola di riservatezza. L’ha fatto perché tutto rimanesse privato e i media non scoprissero la verità”.

A quanto pare l’influencer avrebbe anche fatto nome e cognome dell’uomo che secondo lei era in camera con il popolare calciatore, si tratta di un noto surfista 34enne (con 6 milioni di follower) dichiaratamente etero, sposato e con figli: “Ma chi sarebbe questo partner segreto? – si legge su everyeye – Secondo la Barclay si tratterebbe del surfista P.S, 34enne connazionale di Neymar, originario di Rio de Janeiro, che però non avrebbe potuto rivelare nulla di quanto accaduto in quanto lo stesso calciatore avrebbe fatto firmare agli ospiti dei suoi festini clandestini una clausola di riservatezza. Al party avrebbe partecipato proprio anche l’influencer brasiliana che evidentemente ha deciso di non rispettare il “silenzio stampa”. Pedro Scooby è come Neymar dichiaratamente eterosessuale ed è sposato con la modella C.D da cui ha avuto anche un figlio. In precedenza ha avuto altri figli dall’ex moglie, l’attrice L.P“.

Sophia come l’amica pettegola che promette: “Amo ma figurati, non dico nulla!” e poi invece…



VEJA! A influencer Sophia Barclay que expôs o Filipe Ret, afirma que jogador Neymar e o surfista Pedro Scooby teriam tido relação na sua frente. O que acharam? pic.twitter.com/pUZoGL0urf — Fofocas Brega Funk (@brasilbregafunk) July 26, 2023

L’articolo Modella sgancia la bomba su Neymar: “Beccato con un uomo famoso, ecco chi è” proviene da Biccy.it.







Fonte