Gossip

Gossip

Moda USA in festa ai CFDA Fashion Awards a New York

Moda USA in festa ai CFDA Fashion Awards a New York

La moda americana ha brillato in una serata d’eccezione ai CFDA Fashion Awards, tenutisi al Museum of Natural History di New York. Organizzato dal Council of Fashion Designers of America, questo gala annuale celebra le eccellenze del settore.

L’evento è stato guidato dal chairman Thom Browne e dal CEO Steven Kolb, con la cantante Teyana Taylor come presentatrice. La designer Jenna Lyons, nota per il suo ruolo in “Real Housewives of New York City”, ha accolto le celebrità sul red carpet.

Mary-Kate e Ashley Olsen erano nominate come migliori designer di moda maschile, insieme ad altri talenti come Mike Amiri, Mike Eckhaus e Thom Browne. Nella categoria dedicata alla moda femminile, hanno concorruto nomi importanti come Ralph Lauren, Tory Burch e Wes Gordon per Carolina Herrera.

Durante la serata sono stati assegnati anche premi speciali. A$AP Rocky ha ricevuto il Fashion Icon Award, mentre Donatella Versace è stata onorata con il Positive Change Award.

Il red carpet ha visto la partecipazione di molte star, tra cui la ginnasta olimpica Sunisa Lee e la popstar emergente Addison Rae, che hanno preso parte alla consegna dei premi. A presentare i trofei anche celebri personalità come Amber Valletta, Julianne Moore e Naomi Campbell.

In questa notte dedicata alla moda americana, i look delle celebrità hanno catturato l’attenzione, rendendo l’evento ancora più memorabile.

