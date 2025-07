Moda sotto le stelle: un successo a Capo d’Orlando

Capo d’Orlando ha ospitato la prima edizione di “Moda sotto le stelle”, un evento che ha unito sfilate, musica e spettacolo in una serata memorabile. Piazza Municipio si è trasformata in un palcoscenico di eleganza, attirando un vasto pubblico che ha apprezzato la fusione di stile e intrattenimento in un contesto suggestivo.

Gli abiti delle collezioni Soani e Soani Exclusive sono stati i veri protagonisti della serata, conquistando gli spettatori con la loro raffinatezza e un design curato nei minimi dettagli. La manifestazione è stata arricchita da performance musicali che hanno creato un’atmosfera vivace e dinamica, coordinata con attenzione e professionalità.

Giusy Maccarrone, responsabile dell’organizzazione, ha ricevuto un particolare riconoscimento per il suo impegno e la sua visione che hanno reso possibile questo evento. La sua dedizione ha trasformato l’idea di “Moda sotto le stelle” in un’esperienza indimenticabile per la comunità.

L’amministrazione comunale e i partner coinvolti hanno espresso la loro gratitudine a Giusy Maccarrone, alle modelle, agli artisti, agli sponsor e allo staff tecnico, che hanno tutti contribuito al successo della serata.

“Moda sotto le stelle” si propone di diventare un appuntamento annuale dell’estate di Capo d’Orlando, promettendo future edizioni altrettanto emozionanti e coinvolgenti.