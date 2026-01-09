Moda sostenibile in Campania

Il settore della moda sta conoscendo una trasformazione significativa con l’avvento della moda sostenibile, che si sta concretizzando in Campania con la nascita di Mo.Cam, la Rete di Imprese per la Moda in Campania. Questa rete rappresenta un network ampio che coinvolge piccole e medie imprese locali, istituzioni, università e centri di ricerca per affrontare insieme le trasformazioni economiche e sociali che investono il comparto moda-tessile.

La rete nasce dall’iniziativa di 19 imprese campane con una proiezione di oltre cento adesioni, per condividere competenze, risorse e obiettivi, puntando su innovazione, sostenibilità e competitività internazionale. Il tessile-abbigliamento rappresenta un settore chiave per l’economia regionale campana, con migliaia di imprese e un impatto occupazionale significativo.

Tuttavia, negli ultimi anni, le spinte globali hanno reso difficile per le singole imprese affrontare i cambiamenti. La creazione di Mo.Cam si pone come risposta collettiva e strategica a questo scenario, superando l’individualismo imprenditoriale e promuovendo una vera forma di “coopetizione”. La rete agisce come un organismo vivo, mettendo in comune servizi, capacità produttive, canali di marketing e iniziative di internazionalizzazione.

L’obiettivo principale di Mo.Cam non è solo affrontare e superare le criticità immediate, ma disegnare un futuro sostenibile e innovativo per l’industria della moda campana, valorizzando il patrimonio creativo e manifatturiero regionale e rafforzando l’intera filiera. La rete promuove la moda sostenibile come asse strategico di sviluppo, adottando pratiche produttive ecologiche, riducendo l’impatto ambientale e transitando verso modelli di economia circolare.

Le imprese della rete affrontano la sostenibilità su più fronti, gestendo le risorse in modo efficiente, riducendo gli sprechi e adottando tecnologie di produzione pulita. La partnership con centri di ricerca avanzata e istituzioni scientifiche permette alle imprese di sperimentare soluzioni innovative e implementare tecnologie che altrimenti sarebbero fuori dalla portata di un singolo soggetto produttivo.

La collaborazione con università e laboratori specializzati facilita lo sviluppo di materiali a basso impatto, supporta processi produttivi più efficienti e favorisce l’introduzione di tecnologie digitali per migliorare la tracciabilità dei prodotti. La rete si concentra anche sulla digitalizzazione delle imprese, integrando strumenti di Industria 4.0 e utilizzando piattaforme collaborative per la supply chain, migliorando i processi interni, riducendo i costi e aumentando la reattività alle variazioni della domanda.

La forza di Mo.Cam risiede nella sua capacità di generare un impatto che va ben oltre le aziende direttamente coinvolte, modificando l’ecosistema produttivo regionale e creando opportunità di formazione, nuove professioni e possibilità di occupazione in settori tecnologici e creativi. Il progetto potrebbe costituire un riferimento per altre realtà italiane e europee che cercano di affrontare crisi strutturali con risposte innovative e condivise. La moda sostenibile non è solo una scelta etica, ma una leva competitiva per tutti gli operatori del settore. Mo.Cam invita tutte le realtà imprenditoriali campane attive nella moda, nel tessile e nei servizi correlati a esplorare le opportunità offerte dalla collaborazione e ad aderire a un percorso che potrebbe significare innovazione, crescita e apertura verso mercati internazionali.