Modà in concerto a Roma: scaletta di La notte dei romantici

Da stranotizie
I Modà si preparano a tornare sul palco con “La notte dei romantici – Il Tour”. Dopo il successo delle date estive a Milano e Cagliari, la band si esibirà il 5 e il 23 novembre al Palazzo dello Sport di Roma, portando una scaletta ricca di successi e celebrazioni per i vent’anni di carriera.

Durante i concerti, il pubblico potrà cantare insieme ai membri della band: Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria). Tra le canzoni in programma ci sarà anche l’ultimo singolo “Come hai sempre fatto”, parte dell’album “8 canzoni”, pubblicato in occasione di un famoso festival musicale. I biglietti sono disponibili online su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati.

La scaletta di Roma prevede alcuni dei brani più amati dai fan, come “Vivo da re”, “Sono già solo”, e medley che racchiudono diverse canzoni iconiche della band. Si potranno ascoltare pezzi storici come “Non è mai abbastanza”, “Cuore e vento”, e “Viva i romantici”, con momenti di grande intensità emotiva.

Il tour rappresenta un’importante occasione per gli appassionati di rivivere la storia musicale della band, con una serata dedicata ai sentimenti e alla musica che ha segnato diverse generazioni.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

