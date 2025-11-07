16.2 C
Moda e sostenibilità: il futuro ecologico in Italia

Moda e sostenibilità: il futuro ecologico in Italia

La moda ha sempre avuto un grande fascino, ma dietro alle passerelle si nasconde un problema ambientale significativo: l’industria tessile è tra le più inquinanti del mondo. Consuma enormi quantità di acqua, inquina i suoli e causa elevate emissioni di anidride carbonica. È fondamentale pertanto sviluppare un nuovo approccio alla produzione di abbigliamento, combinando moda e sostenibilità per realizzare capi belli e rispettosi dell’ambiente.

Attualmente, tessuti naturali e bio-ingegnerizzati stanno rivoluzionando il settore, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale e persino a migliorare la qualità dell’aria. Questo movimento circolare vede l’emergere di diverse aziende, sia globali che italiane, che dimostrano come moda e sostenibilità possano diventare un motore di cambiamento.

Un esempio innovativo è rappresentato da Rubi Laboratories, una startup californiana che ha creato un processo per trasformare le emissioni di CO₂ in fibre tessili, utilizzando microrganismi e fermentazione. Questo porta alla realizzazione di un tessuto naturale resistente e a basso impatto ambientale, fondendo scienza e creatività.

In Italia, numerosi marchi stanno investendo in tessuti naturali per ridurre l’impatto della produzione. Brands come Patagonia Italia e Re Bello utilizzano cotone biologico e fibre ecologiche, mentre Orange Fiber estrae cellulosa dagli scarti agrumicoli. Alcune aziende, come Rifò, puntano sulla durabilità, riciclando materiali per creare collezioni di abbigliamento.

L’approccio della slow fashion si contrappone al fast fashion, promuovendo una moda più sostenibile e consapevole. Investire in tessuti naturali non è solo una scelta di moda, ma un passo concreto verso un futuro più verde e responsabile nel settore tessile.

