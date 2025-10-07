Moda e libertà: il progetto Inside Out in Inghilterra

Un marchio di moda sta cambiando vite attraverso il design e la creatività. Inside Out è un’etichetta audace che impiega ex detenuti per progettare e produrre i propri abiti, offrendo loro una nuova opportunità di reintegro nella società.

Greg McKenzie, il fondatore e giornalista, ha deciso di avviare questo progetto dopo aver ascoltato le storie di amici d’infanzia che, dopo essere cresciuti nel sistema di assistenza, sono finiti in prigione. Il suo obiettivo è rompere il ciclo della recidiva attraverso la mentorship e l’offerta di nuove possibilità.

McKenzie ha notato che molti giovani in carcere possiedono una creatività sorprendente e un’attitudine imprenditoriale. Ritiene che, con la giusta guida, possano correggere i loro errori e costruirsi una vita soddisfacente. Inoltre, i partecipanti al programma di Inside Out hanno l’opportunità di apprendere competenze in social media, creazione di contenuti e imprenditoria.

Il gruppo di aspiranti stilisti dell’anno scorso include Martallus Alfred, il cui streetwear a tema rose è un omaggio a nuovi inizi, e Chanel Pinnock, che ha creato la collezione Locked In, trasformando il dolore passato in un nuovo scopo. Grazie a questa iniziativa, i trainees di Inside Out non solo disegnano il loro futuro, ma acquisiscono anche esperienze preziose nel mondo della moda.