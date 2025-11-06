Moda e Empowerment: il Red Carpet contro la Violenza in Italia

Il 21 novembre, si svolgerà Red Carpet, la seconda edizione di Costellazioni d’anime, un evento dedicato alla Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. L’iniziativa, promossa da E-Motivo Teatro con il supporto dell’Assessorato Cultura e Pace del Comune di Bollate, avrà luogo nella sala conferenze della Biblioteca di Bollate.

La serata prevede una sfilata di moda con abiti originali creati da Nicola Schiavone, indossati da Nadia Moretti e accompagnati da letture interpretate da Roberta Cavalleri e Alessandro Audino. Gli abiti non sono solo capi di moda, ma veri e propri simboli di riscatto per le donne che hanno affrontato la violenza. Gli stilisti utilizzano la moda come strumento di empowerment, permettendo alle donne di affermare la propria identità e di combattere contro stereotipi.

Interverranno anche rappresentanti dell’associazione Maison Antigone, che sostiene le donne vittime di violenza. La presidente Michela Nacca e la tesoriera Maria Grazia De Benedictis, vittima di violenza in passato, condivideranno le loro esperienze. De Benedictis presenterebbe in particolare un progetto chiamato Fashion Therapy, che utilizza la moda per aiutare le donne a ricostruire la propria vita. Anche Valentina Giacalone, fondatrice dell’associazione Non Solo Moda, parteciperà condividendo la sua lotta contro il bullismo.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, inizierà alle 21.00. È consigliata la prenotazione per assicurarsi un posto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’organizzazione via email.