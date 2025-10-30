Moda e Cabaret a Campobasso: Festival da non perdere

19.8 C
CAMPOBASSO – Da oggi e fino a sabato in Piazza della Vittoria e Corso Vittorio Emanuele si svolge il festival “Moda, Cabaret & Foodtruck Fest”. Questo evento promette tre serate all’aperto ricche di divertimento, con sfilate di moda, esibizioni di cabaret e una selezione di food truck che offriranno piatti deliziosi.

Il festival si propone di unire moda e intrattenimento, creando un’atmosfera vivace in cui gli ospiti potranno godere di spettacoli dal vivo e gustare cibo di qualità. Inoltre, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a eventi collegati alla moda, creando un’ottima occasione per scoprire le tendenze attuali.

La manifestazione si inserisce nel panorama culturale della città, offrendo un’opportunità per socializzare e trascorrere momenti piacevoli insieme a familiari e amici. L’evento rappresenta non solo un’importante attrazione per i residenti, ma anche un richiamo per i turisti che desiderano conoscere meglio le tradizioni e le innovazioni di Campobasso.

