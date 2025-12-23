10.5 C
Modà e Bianca Atzei in tour

I Modà daranno il via al loro nuovo tour il 20 giugno con una data zero al Parco della Pace di Servigliano. La tournée, formata da sei appuntamenti live, vedrà come protagonista anche Bianca Atzei. Il gruppo ha annunciato i sei appuntamenti previsti: da Caserta a Palermo passando per Torino e Bari.

Il calendario completo del tour prevede le seguenti date: sabato 20 giugno a Servigliano, giovedì 25 giugno a Caserta, martedì 30 giugno a Torino, venerdì 10 luglio a Bari, mercoledì 22 luglio a Roccella Jonica e venerdì 24 luglio a Palermo.

I Modà e Bianca Atzei hanno recentemente pubblicato la canzone “Ti amo ma non posso dirlo”, una canzone d’amore che parla di una storia che non è mai cominciata. Kekko Silvestre ha raccontato che la canzone è stata scritta con Bianca Atzei, con cui ha una grande alchimia.

Bianca Atzei ha aggiunto che Kekko l’ha aiutata in un momento particolare della sua vita e che la canzone “Ti amo ma non posso dirlo” le ha toccato il cuore completamente. I Modà sono tornati in gara al Festival di Sanremo con la canzone “Non ti dimentico” e successivamente hanno tenuto un grande concerto allo stadio San Siro di Milano e una tournée da 150.000 biglietti venduti.

