Moda a Parigi

Parigi si prepara agli show di gennaio con la diffusione dei calendari di gennaio di uomo e couture. La Fédération de la haute couture et de la mode ha reso noti i calendari che vedranno la partecipazione di 67 brand per il menswear e 29 maison di alta moda.

Per quanto riguarda l’uomo, gli eventi inizieranno martedì con la sfilata serale di Louis Vuitton e si concluderanno domenica con Jacquemus. Ci saranno due cambiamenti significativi: Dior anticiperà la sfilata al mercoledì pomeriggio, mentre Hermès sceglierà il sabato sera per l’ultima sfilata di Véronique Nichanian. Tra gli altri big presenti ci saranno Comme des garçons, Dries Van Noten e Rick Owens. Saranno assenti Loewe, che sfilerà a marzo, e Lanvin, mentre Kenzo opterà per una presentazione. Magliano sarà una new entry, abbandonando Milano per Parigi.

La couture inizierà lunedì con Schiaparelli, seguita da Dior e Giambattista Valli. Martedì sarà il turno di Chanel, con il debutto couture di Matthieu Blazy, e del primo show Armani Privé senza Giorgio Armani. Lo schedule vedrà Valentino come ultimo big name mercoledì. Saranno assenti Jean Paul Gaultier e Maison Margiela.