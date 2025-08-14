Mochakk e Seth Troxler: Festival di elettronica imperdibile

Il festival musicale si prepara a ospitare due eventi imperdibili. Il 15 agosto sarà la volta di Mochakk, giovane talento della scena elettronica globale, in compagnia di Silvie Loto. Il giorno successivo, il 16 agosto, si esibirà Seth Troxler, leggendario DJ americano, insieme a Patrick Topping, Blackchild, Krystal Klear e Dily.

Per facilitare l’afflusso di partecipanti, fino alle ore 15 sarà possibile utilizzare i parcheggi nell’area del porto di contrada Cerri. Dalle 17 alle 2 (fino alle 3 per le navette organizzate) partiranno dei bus navetta dal capolinea nel piazzale di fronte al cimitero, dopo il campo sportivo “Matranga”. Gli automobilisti possono lasciare le loro auto in sosta lì, utilizzando il ticket ecoparking al costo di 2 euro. I bus navetta raggiungeranno anche la spiaggia Playa.

Le navette porteranno i passeggeri all’incrocio di fronte all’hotel Punta Nord Est, da dove è possibile proseguire a piedi fino al porto. Le fermate delle navette includono l’area cimitero (incrocio tra via Galileo Galilei e via Alessandro Volta) e due fermate sulla spiaggia Playa, di fronte al parcheggio Paradiso e al lido Ohana.

Si consiglia di utilizzare il parcheggio del cimitero durante il giorno e quello della spiaggia Playa di sera. È prevista anche un’area riservata per disabili.

All’interno del festival sarà vietato portare cibo, bevande, armi, petardi e altri oggetti ritenuti pericolosi. La sicurezza dell’evento sarà garantita da personale addetto e mezzi di soccorso a disposizione del pubblico.