Mocassini Skechers Summits Louvin per Uomo

51,50€

(as of Feb 22, 2025 03:20:30 UTC – Details )

Prezzo:





La scarpa SKECHERS Summits Louvin offre uno stile elegante e sobrio con elevato comfort. Scarpa da allenamento sportiva da infilare, con allacciatura elastica, un materiale esterno lavorato quasi in un pezzo unico in mesh funzionale e dettagli intrecciati. Soletta in memory foam.

Tomaia morbida e liscia in maglia a maglia.

Materiale esterno lavorato quasi un pezzo in maglia con dettagli integrati.

Scarpa sportiva da allenamento con lacci elastici.

Design mélange bicolore con accenti intrecciati.

Materiale esterno quasi senza cuciture.

Logo S applicato lateralmente.

Sovrapposizione tallone con linguetta in tessuto sulla parte superiore per infilarlo facilmente.

Pannello sul collo del piede con allacciatura elastica per infilarlo facilmente.

Linguetta morbida in materiale sintetico con perforazioni per il massimo comfort.

Linguetta e collare imbottiti

Morbida fodera in tessuto

Comoda soletta con ammortizzazione in memory foam.

Intersuola leggera, flessibile e ammortizzante

Suola di trazione flessibile

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 32,6 x 20,4 x 12,8 cm; 660 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 1 settembre 2023

Produttore ‏ : ‎ Skechers

ASIN ‏ : ‎ B09PY72Q63

Numero modello articolo ‏ : ‎ 232398

Categoria ‏ : ‎ Uomo