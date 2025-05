Moby sarà partner di Calciomercato di Sky.

Il calcio d’inizio dell’estate e il primo colpaccio del calciomercato 2025 sono firmati Moby, partner di “Calciomercato-L’originale on tour”, trasmissione di Sky girata su Fantasy e Legacy. Nella nota si sottolinea come le prime immagini della sigla, che accompagna la stagione, evidenzino la partnership. Il titolo della canzone e il claim “Fino alla fine del mare” sono presentati da Alessandro Bonan al Teatro della Fortuna di Fano. Il tridente d’attacco della trasmissione è confermato, con Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna, mentre l’ingresso di Moby rafforza il team.

Alessandro Onorato, vicepresidente di Moby, afferma che il programma è fondamentale per le vacanze degli italiani, segnando l’inizio della stagione estiva e i viaggi verso le isole. Per questo motivo, Moby ha scelto di partecipare attivamente al progetto. Moby Fantasy e Moby Legacy sono stati selezionati per le riprese, essendo tra i traghetti più grandi e moderni del Mediterraneo, con standard da crociera e attenzione ai servizi di ristorazione, inclusi show-cooking in mare.

Le prime due tappe del tour si svolgeranno a Olbia-San Pantaleo e Golfo Aranci, snodi vitali per le rotte della compagnia in arrivo da Genova, Livorno, Piombino e Civitavecchia. Inoltre, per chi segue “Calciomercato-L’originale” in mare, Moby offre wi-fi gratuito e la possibilità di assistere alle trasmissioni sui maxischermi della flotta. Sky e Moby si preparano a diventare i gemelli del gol dell’estate.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com