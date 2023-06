Moby Fantasy da domani 'in servizio' su tratta Livorno-Olbia

Battesimo ufficiale per Moby Fantasy. La nuova ammiraglia della compagnia entrerà in servizio sulla tratta Livorno-Olbia domani, 18 giugno, imbarcando i primi clienti, seguita in autunno dalla gemella Moby Legacy. L’arrivo dei due traghetti, si legge in una nota della compagnia di navigazione, ”rafforza il piano industriale di crescita della compagnia leader nel trasporto merci e passeggeri nel Mediterraneo e la loro entrata in servizio avrà importanti ricadute sul territorio sia toscano che sardo generando un impatto occupazionale di 500 nuovi posti di lavoro tra diretti e indotto”.

Il battesimo di Moby Fantasy ”non è un punto di arrivo ma un punto di partenza per guardare al futuro con entusiasmo e con la consapevolezza di aver compiuto un percorso virtuoso di ristrutturazione, che ci consentirà di crescere e di consolidare il nostro mercato”, afferma l’amministratore delegato, Achille Onorato.

Con i suoi 237 metri di lunghezza per 33 di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate, Moby fantasy può trasportare fino a 3.000 persone che alloggeranno nelle 441 cabine tutte con standard da nave da crociera, e grazie agli oltre 3.800 metri lineari di garage può trasportare fino a 1.300 auto o 300 camion; la potenza dei 4 motori di ultima generazione è di 10,8 megawatt ciascuno, per una velocità di crociera di 23,5 nodi, con punte di 25.