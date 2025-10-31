Mobvoi Tapis Roulant Smart 3 in 1: Run, Lavora, Traccia!

🔥 Offerta Amazon
Mobvoi Home Treadmill AI Smart 3 in 1 Home and Office Treadmill Stand for Cup Phone Laptop Large Running Area LED Display TicSports Zwift Kinomap APP 12km/h 120kg
Mobvoi Tapis Roulant 3 in 1: La tua Soluzione Fitness per Casa e Ufficio
Scopri il Mobvoi Home Treadmill, il tapis roulant innovativo che unisce funzionalità e tecnologia per rendere il tuo allenamento un’esperienza unica. Con una velocità massima di 12 km/h e una capacità di carico di 120 kg, questo tapis roulant è progettato per soddisfare le tue esigenze di fitness, sia a casa che in ufficio.
Allenamento Intelligente con l’App TicSports
Grazie all’app TicSports, potrai accedere a piani di allenamento personalizzati, monitorare le metriche in tempo reale e ricevere feedback immediato. Questo coaching basato sull’intelligenza artificiale ti aiuterà a rimanere motivato e a migliorare le tue prestazioni ogni giorno.
Inclinazione per Ottimizzare il Tuo Allenamento
Il Mobvoi Treadmill è dotato di una piattaforma con inclinazione manuale del 6%, che simula perfettamente una salita. Questa funzione non solo aumenta il consumo calorico, ma personalizza anche il tuo allenamento in base al tuo livello di forma fisica.
Ampia Area di Corsa e Comfort Senza Pari
Con un’area di corsa ampliata di 42 x 102 cm, avrai a disposizione un comfort eccezionale. Questa superficie maggiore ti permette di muoverti liberamente, migliorando la tua esperienza di allenamento e permettendoti di sfidare te stesso.
Musica e Motivazione durante l’Allenamento
Grazie agli altoparlanti integrati, potrai ascoltare le tue canzoni preferite collegando il tapis roulant al tuo smartphone via Bluetooth. Questo non solo rende l’allenamento più coinvolgente, ma aumenta anche la tua motivazione e resistenza durante la corsa.
Multiuso: Camminata, Jogging e Lavoro
Il design 3 in 1 ti offre tre modalità: corsa (1-12 km/h), workstation (1-6 km/h) e camminata (1-6 km/h). Puoi così esercitarti mentre lavori, trovando l’ideale equilibrio tra produttività e fitness.
Vantaggi Pratici:
Versatilità:
Porte aperte alla motivazione:
Non aspettare oltre! Rinnova il tuo modo di allenarti e migliora il tuo stile di vita con il Mobvoi Home Treadmill. Inizia oggi il tuo percorso verso un benessere migliore!
