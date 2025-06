MobLand: Rinnovo per la seconda stagione su Paramount+

Negli ultimi tempi, l’industria televisiva ha visto un aumento significativo di nuove produzioni che attirano l’attenzione del pubblico. Una delle più recenti novità è la serie “MobLand”, che ha subito conquistato il favore degli spettatori.

Da qualche settimana è disponibile in esclusiva su Paramount+ la nuova serie “MobLand”, creata da Guy Ritchie e con un cast di illustri attori come Tom Hardy, Pierce Brosnan e Helen Mirren. Recentemente, Paramount ha annunciato il rinnovo della serie per una seconda stagione, dopo circa tre settimane dalla conclusione della prima negli Stati Uniti. Chris McCarthy, Co-CEO di Paramount, ha dichiarato che “MobLand” ha raggiunto oltre 26 milioni di spettatori, un successone attribuito alla creatività di Guy Ritchie e David Glasser, nonché alle performance degli attori. La serie ha ottenuto il primo posto nelle classifiche nazionali e internazionali, e ha rappresentato il secondo lancio più importante di una serie originale Paramount, dopo “Landman”. Nei primi 70 giorni dalla sua debutto il 30 marzo, ha avuto un totale di 26 milioni di visualizzazioni. Inoltre, “MobLand” è rimasta presente nelle classifiche Nielsen Top 10 degli Streaming Originals per cinque settimane consecutive.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: serial.everyeye.it