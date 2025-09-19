Mobilitazione in Italia per la Palestina e diritti umani

La Camera del Lavoro di Frosinone Latina ha organizzato un presidio in Piazza Don Cervini per protestare contro l’occupazione di Gaza e chiedere la fine della repressione e del genocidio della popolazione palestinese. Questo evento si inserisce in una mobilitazione più ampia e in uno sciopero nazionale promosso dalla Cgil.

In risposta all’occupazione di Gaza City, la Camera del Lavoro ha già partecipato a una manifestazione sotto la Prefettura di Latina. Durante il presidio odierno, i partecipanti hanno espresso la necessità di un’azione collettiva contro le ingiustizie in corso, sottolineando che è inaccettabile continuare a lavorare mentre le atrocità si verificano a Gaza.

Il segretario generale della Cgil Frosinone Latina, Giuseppe Massafra, ha ribadito l’importanza di sostenere i volontari che portano aiuti umanitari in Palestina e ha sollecitato il governo a garantire la loro sicurezza. Ha anche esortato la comunità internazionale a interrompere le forniture di armi, ritirare le forze israeliane, garantire l’ingresso illimitato di aiuti umanitari, rilasciare gli ostaggi e riconoscere lo stato di Palestina.

Tra le richieste avanzate ci sono anche l’interruzione del commercio con gli insediamenti illegali e la necessità di un forte intervento dell’ONU per ristabilire la democrazia nella regione. La Cgil continua a sostenere queste istanze all’interno della Confederazione Sindacale Internazionale, ribadendo che la mobilitazione è fondamentale per cambiare lo stato delle cose.