27.1 C
Roma
venerdì – 19 Settembre 2025
Economia

Mobilitazione in Italia per la Palestina e diritti umani

Da StraNotizie
Mobilitazione in Italia per la Palestina e diritti umani

La Camera del Lavoro di Frosinone Latina ha organizzato un presidio in Piazza Don Cervini per protestare contro l’occupazione di Gaza e chiedere la fine della repressione e del genocidio della popolazione palestinese. Questo evento si inserisce in una mobilitazione più ampia e in uno sciopero nazionale promosso dalla Cgil.

In risposta all’occupazione di Gaza City, la Camera del Lavoro ha già partecipato a una manifestazione sotto la Prefettura di Latina. Durante il presidio odierno, i partecipanti hanno espresso la necessità di un’azione collettiva contro le ingiustizie in corso, sottolineando che è inaccettabile continuare a lavorare mentre le atrocità si verificano a Gaza.

Il segretario generale della Cgil Frosinone Latina, Giuseppe Massafra, ha ribadito l’importanza di sostenere i volontari che portano aiuti umanitari in Palestina e ha sollecitato il governo a garantire la loro sicurezza. Ha anche esortato la comunità internazionale a interrompere le forniture di armi, ritirare le forze israeliane, garantire l’ingresso illimitato di aiuti umanitari, rilasciare gli ostaggi e riconoscere lo stato di Palestina.

Tra le richieste avanzate ci sono anche l’interruzione del commercio con gli insediamenti illegali e la necessità di un forte intervento dell’ONU per ristabilire la democrazia nella regione. La Cgil continua a sostenere queste istanze all’interno della Confederazione Sindacale Internazionale, ribadendo che la mobilitazione è fondamentale per cambiare lo stato delle cose.

Articolo precedente
Parlamento bloccato: Schlein chiede risposte su Gaza e Palestina
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.