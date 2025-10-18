Mobilitazione di Udine: Italia e Solidarietà per la Palestina

L’11 ottobre 2023, Udine è stata teatro di una grande mobilitazione a favore del popolo palestinese, attirando migliaia di persone. La manifestazione è stata organizzata in concomitanza con la partita di qualificazione ai Mondiali tra Italia e Israele, vinta dalla Nazionale azzurra con un 3-0. Tuttavia, il clima pacifico previsto per la protesta è stato interrotto da momenti di violenza tra manifestanti e forze dell’ordine.

Circa quindicimila persone hanno preso parte a un corteo nel centro di Udine, chiedendo l’esclusione di Israele dagli eventi sportivi internazionali e richiamando l’attenzione sulla condizione del popolo palestinese. L’evento è stato sostenuto dal Comitato per la Palestina di Udine e ha visto la partecipazione di oltre 350 organismi locali, tra cui sindacati e associazioni. Un momento significativo è stato il dispiegamento di uno striscione con i nomi simbolici di 18.745 bambini uccisi in Palestina.

Dopo il termine del corteo, un gruppo isolato di persone ha tentato di oltrepassare i blocchi della polizia, scatenando scontri che hanno portato all’uso di lacrimogeni e idranti da parte delle forze dell’ordine. Il bilancio finale ha visto tre feriti, compresi due giornalisti, e almeno 15 arresti.

Già dalla mattina, Udine era sotto sorveglianza, con un forte dispiegamento di polizia e controlli in tutta la città. Anche all’interno dello stadio, durante l’inno israeliano, si sono levati fischi dai tifosi, dimostrando un malcontento diffuso.

Proteste simili si sono verificate in altre città italiane, con appelli al boicottaggio delle competizioni sportive israeliane. Questo evento evidenzia come lo sport possa diventare un campo di battaglia per le tensioni politiche e sociali, sottolineando la complessità del conflitto israelo-palestinese e la necessità di soluzioni durature.