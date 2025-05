Mobilitazione Culturale: Andate a Votare il 9 Giugno!

Numerosi esponenti del mondo della cultura, tra cui professori, intellettuali e scrittori, si mobilitano in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno, invitando a partecipare al voto. Tra i sostenitori figurano nomi noti come Alessandro Barbero, Tomaso Montanari, Antonio Scurati, Gabriella Genisi, Carlo Lucarelli, Maurizio De Giovanni e Andrea Vitali.

Alessandro Barbero sottolinea l’importanza del referendum come un momento di democrazia, richiamando le radici ateniesi. Sostiene che è essenziale mantenere viva la democrazia e il suo legame con i diritti fondamentali. Tomaso Montanari evidenzia come i referendum rappresentino un’occasione per ristabilire diritti erosi negli ultimi anni, affermando che la democrazia si basa su uguaglianza e lavoro.

Antonio Scurati invita tutti a votare, definendo il gesto un esercizio democratico e fondamentale per la salvaguardia dei diritti. Gabriella Genisi, autrice della serie ‘Lolita Lobosco’, afferma che i diritti non sottraggono, ma arricchiscono tutti. Carlo Lucarelli e Maurizio De Giovanni insistono sul voto come un dovere civico, essenziale per questioni cruciali legate al lavoro e ai diritti civili. De Giovanni definisce il referendum un baluardo per la corretta gestione dei rapporti lavorativi.

Infine, Andrea Vitali sottolinea come la dignità e la sicurezza delle persone comuni siano al centro delle questioni affrontate dai referendum, invitando alla partecipazione attiva al voto.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com