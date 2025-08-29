26.7 C
Roma
venerdì – 29 Agosto 2025
Politica

Mobilità urbana e futuro di Aosta: il programma di Rocco

Da StraNotizie
Mobilità urbana e futuro di Aosta: il programma di Rocco

Raffaele Rocco, candidato sindaco di Aosta sostenuto da una coalizione che include il Partito Democratico, l’Union Valdôtaine, e altri, ha presentato il suo programma incentrato sulla mobilità urbana durante un evento al Verger Saint-Ours. Rocco ha evidenziato l’importanza di migliorare la circolazione in città e la gestione dei parcheggi, proponendo la riqualificazione di piazza della Repubblica per garantire spazi di sosta utili per residenti e commercianti.

Nel suo programma, Rocco prevede 340 nuovi stalli nel quartiere Cogne e un ampliamento dell’area di Voltino. Ha anche accennato alla possibilità di riaprire al traffico l’area dell’Arco d’Augusto per migliorare la viabilità, sottolineando l’importanza di una connessione veicolare nord-sud in attesa di soluzioni alternative.

Valeria Fadda, candidata vicesindaco, ha parlato delle priorità sociali, come il programma “zero-sei” per le famiglie, progetti di housing per anziani e un’Aosta notturna in collaborazione con il commercio locale. Inoltre, Rocco ha menzionato iniziative per la trasparenza e la legalità, insieme alla certificazione di genere per il Comune.

Il programma si basa su tre pilastri strategici: lo sviluppo della funivia Aosta-Pila come infrastruttura turistica, una strategia urbana sostenibile con la revisione del piano regolatore, e il rafforzamento dell’integrazione dell’università nel tessuto cittadino. Rocco ha enfatizzato la necessità di un’Aosta che riscopra le sue radici per costruire un futuro in grado di attrarre turisti e offrire prospettive ai giovani. Il progetto include anche lo sviluppo verso sud oltre la ferrovia e la trasformazione dell’area del Puchoz in un grande parco pubblico, tra le altre iniziative.

Articolo precedente
Lecce affronta il Milano tra sogni e sfide emozionanti
Articolo successivo
Incidente sul lavoro in Valtellina, le cause sotto indagine
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.