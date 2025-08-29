Mobilità urbana e futuro di Aosta: il programma di Rocco

Raffaele Rocco, candidato sindaco di Aosta sostenuto da una coalizione che include il Partito Democratico, l’Union Valdôtaine, e altri, ha presentato il suo programma incentrato sulla mobilità urbana durante un evento al Verger Saint-Ours. Rocco ha evidenziato l’importanza di migliorare la circolazione in città e la gestione dei parcheggi, proponendo la riqualificazione di piazza della Repubblica per garantire spazi di sosta utili per residenti e commercianti.

Nel suo programma, Rocco prevede 340 nuovi stalli nel quartiere Cogne e un ampliamento dell’area di Voltino. Ha anche accennato alla possibilità di riaprire al traffico l’area dell’Arco d’Augusto per migliorare la viabilità, sottolineando l’importanza di una connessione veicolare nord-sud in attesa di soluzioni alternative.

Valeria Fadda, candidata vicesindaco, ha parlato delle priorità sociali, come il programma “zero-sei” per le famiglie, progetti di housing per anziani e un’Aosta notturna in collaborazione con il commercio locale. Inoltre, Rocco ha menzionato iniziative per la trasparenza e la legalità, insieme alla certificazione di genere per il Comune.

Il programma si basa su tre pilastri strategici: lo sviluppo della funivia Aosta-Pila come infrastruttura turistica, una strategia urbana sostenibile con la revisione del piano regolatore, e il rafforzamento dell’integrazione dell’università nel tessuto cittadino. Rocco ha enfatizzato la necessità di un’Aosta che riscopra le sue radici per costruire un futuro in grado di attrarre turisti e offrire prospettive ai giovani. Il progetto include anche lo sviluppo verso sud oltre la ferrovia e la trasformazione dell’area del Puchoz in un grande parco pubblico, tra le altre iniziative.