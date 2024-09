Mobileye in profondo rosso per voci di vendita della quota Intel

Mobileye Global ha registrato un calo del 6,58% sul mercato, in seguito a notizie di Bloomberg che riportano la possibile vendita della partecipazione di Intel nell’azienda. Attualmente, il grafico tecnico di Mobileye mostra un ampliamento della trendline discendente, suggerendo un test del supporto a 11,43 USD, con un’area di resistenza a 12,16 USD. Questa figura ribassista indica una probabile discesa verso nuovi minimi, identificabili intorno a 11,08 USD.

Intel sta valutando diverse opzioni per dismettere attività non core, tra cui una parte della sua partecipazione nell’azienda di automazione della guida Mobileye, attualmente in difficoltà. Le fonti riferiscono che il produttore di chip potrebbe ridurre il suo 88% di proprietà in Mobileye, sia attraverso il mercato pubblico che mediante vendite a terzi. Il Consiglio di Amministrazione di Mobileye è previsto che si riunisca entro la fine di settembre per esaminare i piani di Intel.

L’anno scorso, Intel aveva già venduto una parte della sua partecipazione in Mobileye, raccogliendo circa 1,5 miliardi di dollari. Tuttavia, Mobileye ha affrontato sfide significative a causa delle riduzioni nella produzione di veicoli da parte dei produttori, causate da un’eccesso di offerta registrato nel settore automobilistico post-pandemia. Di recente, Mobileye ha rivisto al ribasso le sue previsioni di fatturato e ha abbassato le stime per il reddito operativo, dati ben al di sotto delle aspettative degli analisti.

In sintesi, la situazione di Mobileye è complessa e segnata da una serie di fattori economici e strategici. La possibile dismissione della partecipazione di Intel potrebbe essere un tentativo di ristrutturazione, data la difficile situazione del mercato della guida automatizzata, che ha visto un rallentamento della domanda da parte dei produttori di automobili. Questa incertezza crea ulteriori pressioni sull’andamento delle azioni di Mobileye, già in calo. La strategia di Intel e le sue decisioni imminenti saranno cruciali per il futuro dell’azienda e del mercato della tecnologia per veicoli autonomi.