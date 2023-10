Mobiclinic, Materasso antidecubito, Mobi 1, Marchio Europeo, Antipiaga, Celle ad aria alternata, 130 celle, Marcatura CE, Con compressore, Facile da pulire, PVC medico ignifugo, 200 x 90 x 7, Beige

Il compressore è compatto, affidabile, molto silenzioso e facile da usare. Può essere adattato al letto e la pressione del materasso anti piaghe può essere regolata.

Il materassino ad aria antidecubito è dotato di 130 celle che forniscono un trattamento di altissima qualità, inoltre è fatto di un materiale molto facile da pulire. È fabbricato con PVC medico di altissima qualità e materiale ignifugo.

Questo materasso antidecubito Mobiclinic Mobi 1 con compressore è indicato per la prevenzione delle ulcere da pressione nei pazienti che trascorrono lunghi periodi a letto. Caratteristiche tecniche:

COMPRESSORE:

-potenza: AC 230 50Hz, 0.1A

-flusso d’aria 6-8 litri/minuto

-pressione applicata: 40

-100mmHg

-durata del ciclo: 6 minuti

-decibel: 33 – 34 dB

-dimensioni: 23cm lunghezza x 11,5cm larghezza x 10cm altezza

-pesa: 1 kg MATERASSO:

-colore: blu

-numero di cellette: 130

-consigliato per piaghe da decubito di grado: I

-materiale: PVC, materiale medico di massima qualità, rivestito in tessuto ignifugo

-dimensioni: 200 x 90 x 7 cm

-Peso del prodotto: 2 kg

-peso massimo sopportato dell’utente: 135 kg Ci piace perchè:

-è utile per prevenire la formazione di piaghe

-si adatta al corpo e al peso dell’utente

-è facilissimo da pulire IMPORTANTE! I materassi antidecubito non possono essere restituiti dopo essere stati gonfiati. Per poter effettuare la restituzione di questo prodotto, l’imballaggio originale deve essere intatto.

Fuori produzione ‏ : ‎ NoDimensioni prodotto ‏ : ‎ 200 x 7 x 90 cm; 3,4 KgProduttore ‏ : ‎ MobiclinicASIN ‏ : ‎ B07DDHPNV2Numero modello articolo ‏ : ‎ Mobi 1

✔️ EFFICACIA TERAPEUTICA: le sue 130 cellette d’aria si gonfiano e si sgonfiano alternativamente in periodi di 6 minuti, diminuendo il dolore del paziente e alleviadone la pressione. Questo processo riduce l’attrito con il materasso antidecubito, migliorando la circolazione sanguigna e impedendo la comparsa delle piaghe da decubito.

✔️ FACILE DA PULIRE E DA TRASPORTARE: grazie al suo design, il materasso antidecubito con compressore è molto pratico, consentendo una facile pulizia e manutenzione. Inoltre, grazie alle sue misure e alla sua leggerezza, puoi trasportarlo ovunque ti serva.

✔️ ACCESSORI: Il materasso antidecubito per anziani include un compressore e due toppe. Inoltre, sono disponibili pezzi di ricambio per il materasso e il compressore.

✔️ MOBICLINIC Srl è un’impresa leader nella produzione di mobiliario clinico ed ospedaliero, ausili tecnici e ortopedici, che offre la migliore qualità e fiducia ai suoi clienti dal 1985. Per vedere il catalogo completo di Mobiclinic, clicca sulla parola Mobiclinic in blu al lato del titolo del prodotto.

39,95 €