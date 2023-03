Mnemo Accappatoio donna Kimono Light

Descrizione prodotto

Noi di Mnemo usiamo tessuti di alta qualità, design alla moda e una varietà di opzioni di dimensione. Per offrire alle donne un comodo pigiama e rendere la vita a casa. Il materiale puro cotone è morbido e delicato sulla pelle, in modo da poter godere della tranquillità di questo momento quando arrivi a casa. Sono disponibili diverse taglie e puoi sempre trovare la giusta dimensione.

Tre colori a scelta

bianco

Bianco puro, adatto per molte occasioni, come accappatoio dopo il bagno, spa e la mattina presto.

nero e blu

L’elegante nero e blu può rendere la vostra casa piena di femminilità e tenerla elegante

grigio

Temperament Grey ti permette di rilassarti a casa e liberarti la stanchezza della giornata

Colore:

blu/blu/grigio/bordeaux/rosa scuro nero/bordeaux/nero-blu verde oliva, nero e bianco/nero-blu bianco/verde acqua blu/nero/blu grigio scuro/nero/blu

Materiale:

96% poliestere, 4% elastan 95% viscosa, 5% elastan 80% viscosa, 15% poliestere, 5% elastan 100% cotone 95% viscosa, 5% elastan 95% viscosa, 5% elastan

Dimensioni:

Taglie: S-XXL XS-XL XS-XL XS-XL XS-XL Taglie: S-XXL

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 42 x 32.6 x 5.4 cm; 500 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 12 marzo 2021

ASIN ‏ : ‎ B08TH6PWNL

Categoria ‏ : ‎ Donna

Il tessuto a nido d’ape è molto morbido, leggero e traspirante, si asciuga rapidamente. Spessore medio adatto per primavera, estate e autunno.

Collo lungo a V, colore puro con bordi sul colletto, con due tasche applicate e una cintura.

Lavare separatamente e stirare dall’interno verso l’esterno. Si prega di fare riferimento alla nostra tabella per scegliere la taglia giusta per voi. I colori reali possono variare leggermente dalle immagini a seconda del monitor.

Per la sauna, per rilassarsi o dopo il bagno, per fonti calde o per nuotare.

27,99€