Rovesciata sul palo

Palo, rigore sbagliato e rissa sfiorata: l’esordio di Gonzalo Higuain con la maglia dell’Inter Miami non è stato proprio dei migliori. Nella pesante sconfitta per 3-0 sul campo del Philadelphia Union, a 15′ dalla fine il ‘Pipita’ ha calciato alle stelle il rigore del possibile 1-2 e subito dopo, preso dai nervi, ha sfiorato la rissa con i calciatori avversari che lo aveva sbeffeggiato.

Si conferma così il rapporto complicato tra Higuain e il dischetto: l’errore di domenica ha ricordato molto quello del 31 maggio 2015 in Napoli-Lazio 2-4, quando l’argentino, sul 2-2, fallì il penalty che avrebbe regalato agli azzurri la qualificazione in Champions. E poi c’è il precedente di Milan-Juventus datato 11 novembre 2018, quando il Pipita con la maglia rossonera si fece ipnotizzare dagli 11 metri da Szczesny, rimediando poi anche il cartellino rosso per le plateali proteste. E adesso ci risiamo: rigore alle stelle nell’esordio con l’Inter Miami e nuova crisi di nervi con espulsione sfiorata per un battibecco con gli avversari. C’è da dire che anche la Dea bendata non ha assistito Higuain, che al 19′ ha visto una sua spettacolare rovesciata stamparsi sul palo. “Ha bisogno di giocare più partite per guadagnare ritmo e poi si sentirà più a suo agio”, ha commentato il tecnico Diego Alonso. Dopo questa nona sconfitta in 14 partite, la squadra del presidente David Beckham occupa l’ultimo posto nella Eastern Conference con il DC United: i playoff sono sempre più un miraggio.