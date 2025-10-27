19.5 C
Mkhitaryan infortunato: stop di un mese per l’Inter

Da stranotizie
Henrikh Mkhitaryan si è sottoposto a esami presso l’Istituto Humanitas di Rozzano dopo l’infortunio subito nella partita contro il Napoli. Gli accertamenti hanno rivelato un risentimento muscolare al semitendinoso della coscia sinistra, il che conferma la gravità dell’infortunio.

Il giocatore sarà fuori almeno per un mese, il che significa che salterà sette incontri in totale: cinque di campionato, tra cui il derby del 23 novembre contro il Milan, e due di Champions League contro il Kairat e l’Atletico Madrid. Nonostante la rosa nerazzurra abbia alternative valide, come Zielinski, il tecnico Cristian Chivu dovrà fare a meno di Mkhitaryan per diverse settimane.

Si prevede un possibile rientro del centrocampista all’inizio di dicembre, con una possibile apparizione nella sfida di Coppa Italia contro il Venezia o nel match di campionato contro il Como.

