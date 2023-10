mixigoo 3 Pezzi Vetro Temperato per iPhone 11 /iPhone XR (6.1”), Copertura Completa Pellicola Protettiva [con Cornice di Allineamento] Senza Bolle Durezza 9H Protezione Schermo per iPhone 11/XR

mixigoo Vetro Temperato per iPhone 11/iPhone XR, Copertura Completa Pellicola Vetro in Pellicola Protettiva

1. Cosa succede se la protezione dello schermo in vetro per iPhone 11 si rompe o non soddisfa le tue aspettative?

In rari casi, la pellicola di vetro temperato per iPhone 11/iPhone XR sarà danneggiata da un forte impatto. In questo caso, mixigoo rispetterà le sue politiche e ti invierà nuove alternative.

2. La protezione dello schermo copre l’intero display dell’iPhone 11/iPhone XR?

La protezione dello schermo in vetro temperato offre la massima copertura, con solo uno spazio di 1 mm sul bordo, corrispondente al design del bordo dell’iPhone 11/iPhone XR. Ciò può migliorare la compatibilità tra la protezione dello schermo e la custodia del telefono.

3. Installazione Semplice:

Dopo un’accurata pulizia del display e dell’ambiente privo di polvere. Basta allineare il iPhone 11/iPhone XR vetro temprato allo schermo del telefono, con solo una pressione delle dita, può essere automaticamente adsorbimento.

Guarda il nostro video di installazione prima dell’installazione.

Nota:Prima di posizionare la protezione per lo schermo, pulire prima lo schermo utilizzando i kit inclusi nella confezione. Se sono presenti bolle, prova a premere la bolla con il dito con poca forza e prova a utilizzare un righello o una carta di credito per risolvere il problema, ma è necessario un panno sottile sulla superficie dello schermo per evitare di graffiare la protezione.

💎【Strumento di Installazione Facile】: Pellicola Protettiva iPhone XR Incluso il telaio di allineamento per fornire un’installazione precisa sforzo. Perfetta vestibilita, nessuna bolla, non lascia alcun segno quando è rimossa.💎【9H Durezza】Ealizzato in vetro temperato 9H, Vetro Temperato iPhone 11/iPhone XR dello schermo in grado di proteggere efficacemente il dispositivo da graffi indesiderati e graffi da coltello, chiavi ed altre cose.💎【Alta risposta e alta trasparenza】: L’alta risposta più veloce ed al tocco più fluente, e più la perfetta adesione non sollevare, si rimango la sensibiltà al tocco per telefono, presenta una bella esperienza visiva. Face ID Compatibile.💎【Servizio Clienti】Se avete domande sui nostri vetro temperato iPhone 11/iPhone XR, contattateci e ponete le vostre domande, vi forniremo una risposta soddisfacente entro 24 ore.

10,99 €