Mixboard di Google: la nuova sfida all’innovazione USA

Mixboard è un nuovo strumento sperimentale di Google che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per creare moodboard. Questo tool consente di realizzare raccolte visive personalizzate utilizzando immagini proprie, generate tramite testi o modificate con il modello Nano Banana di Gemini.

Attualmente, Mixboard è disponibile in versione beta pubblica solo negli Stati Uniti attraverso Google Labs. Tra le sue funzioni avanzate troviamo bacheche precompilate, la possibilità di generare immagini simili a partire da altre e di estrarre testi dalle immagini. Queste caratteristiche sono pensate per stimolare la creatività e facilitare il brainstorming.

A differenza di Pinterest, Mixboard non richiede un set iniziale di immagini per iniziare a creare. È sufficiente avere un’idea, da esprimere attraverso prompt testuali, e l’intelligenza artificiale si occuperà del resto. Gli utenti possono anche modificare il risultato fino a ottenere ciò che desiderano.

Mixboard si propone come strumento utile per trovare ispirazione e raccogliere idee, rendendolo ideale per sessioni di brainstorming. Benché attualmente in fase di sperimentazione, è probabile che Google allarghi l’accesso a un numero maggiore di utenti in futuro, ma i tempi per il rilascio in altri paesi non sono ancora definiti.

