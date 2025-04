Miuccia Prada tra le 100 persone più influenti del 2025 secondo Time: da Trump a Musk, la lista completa

Il Time ha pubblicato la sua lista annuale delle 100 persone più influenti al mondo per il 2025, includendo nomi noti come Donald Trump ed Elon Musk, insieme a molti artisti, icone, leader, titani, pionieri e innovatori. Tra gli artisti si trovano Scarlett Johansson e Hozier, mentre nella categoria delle icone ci sono Demi Moore e Gisèle Pelicot. I leader menzionati includono J.D. Vance e Elon Musk, mentre Miuccia Prada è l’unica italiana presente tra i titani. Il regista Baz Luhrmann ha elogiato Prada per la sua creatività e il suo approccio originale alla moda, sottolineando la sua autenticità e capacità di influenzare la cultura.

La selezione delle persone influenti è effettuata dai giornalisti della rivista, suddividendo le personalità in sei categorie: artisti, icone, leader, titani, pionieri e innovatori. Nella categoria leader, oltre a Trump e Musk, figurano figure come Keir Starmer e María Corina Machado. Tra i titani, oltre a Miuccia Prada, ci sono nomi come Serena Williams e Mark Zuckerberg. I pionieri includono Dario Amodei e Demis Hassabis, mentre nella categoria innovatori spiccano nomi come Snoop Dogg e Larry Fink.

L’eccezionale inserimento di personalità ideali per il 2025 riflette i cambiamenti e le sfide attuali, presentando un mix di innovazioni creative e leadership. La moda di Prada, ad esempio, viene descritta come una forza che non segue le tendenze, ma le crea, mirata alla qualità e autenticità. La lista offre un’istantanea dell’influenza culturale e sociale nel mondo contemporaneo.