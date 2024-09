Mittel, ricavi del primo semestre in crescita a 84,7 milioni

Mittel ha concluso il primo semestre del 2024 con un risultato netto positivo di 3,6 milioni di euro, in linea con i 3,6 milioni dello stesso periodo del 2023, escludendo l’impatto della cessione di Gruppo Zaffiro. Questo dato evidenzia la solidità delle diverse aree di investimento del Gruppo. I ricavi consolidati ammontano a 84,7 milioni di euro, mostrando una crescita significativa rispetto ai 67,3 milioni dello scorso anno, sempre al netto del contributo di Gruppo Zaffiro. Questa crescita è stata principalmente sostenuta dal settore Serramenti, che ha generato 21,8 milioni di euro di fatturato.

L’EBITDA gestionale è aumentato a 7,9 milioni di euro, rispetto ai 6,5 milioni al 30 giugno 2023, grazie al contributo del settore Serramenti (3,2 milioni di euro) e a un ulteriore miglioramento del settore Automotive, che ha raggiunto 3,7 milioni di euro, in rispetto ai 2,6 milioni dell’anno precedente.

Per quanto riguarda la posizione finanziaria netta consolidata, che non tiene conto dei debiti finanziari secondo l’IFRS 16 legati ai diritti d’uso sui contratti di locazione e noleggio, è diventata significativamente positiva nel 2023, passando a 74,4 milioni di euro. Al 30 giugno 2024, la posizione si attesta a 64,8 milioni di euro, in diminuzione rispetto all’anno precedente, principalmente a causa del dividendo distribuito da Mittel.

In sintesi, i risultati finanziari di Mittel nel primo semestre del 2024 mostrano una performance robusta, con un aumento dei ricavi e dell’EBITDA gestito, anche se la posizione finanziaria netta è leggermente diminuita a causa della distribuzione dei dividendi. Il comparto Serramenti si conferma come uno dei principali motori di crescita del Gruppo, contribuendo in modo significativo ai risultati complessivi. La solidità finanziaria del Gruppo sembra quindi essere confermata, nonostante le sfide operative e le decisioni strategiche come la cessione di Gruppo Zaffiro.