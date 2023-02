Mittel, assemblea approva distribuzione di dividendo straordinario

– L’assemblea degli azionisti di Mittel, investment – merchant bank quotata su Euronext Milan e focalizzata su investimenti di maggioranza in piccole e medie imprese italiane ad elevata generazione di cassa, ha deliberato all’unanimità di approvare la distribuzione, a titolo di dividendo straordinario, di parte della riserva utili a nuovo per complessivi 10.000.031,95 euro per le 81.347.368 azioni ordinarie prive di valore nominale in circolazione, corrispondenti a 0,12293 euro per ogni azione ordinaria avente diritto.

La regolazione del dividendo avverrà presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata delle azioni Monte Titoli il 22 febbraio 2023, con data di stacco 20 febbraio 2023 e record date 21 febbraio 2023.

Foto: © rawpixel