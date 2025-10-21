Mitsubishi protagonista al Japan Mobility Show con SUV elettrico

Mitsubishi si sta preparando per un grande ritorno al Japan Mobility Show, un evento atteso che si svolgerà al Tokyo Big Sight. Una delle principali attrazioni sarà un SUV elettrico concept, che segna l’inizio di una nuova era per il marchio dei Tre Diamanti. Questo prototipo, descritto come “avventuroso”, rappresenterà una visione concreta della mobilità a zero emissioni e avrà un debutto previsto come modello di produzione.

Mitsubishi ha chiarito fin da subito che questo concept non è solo un esercizio stilistico, ma un manifesto tecnologico per la prossima generazione di SUV elettrici. Sarà dotato di trazione integrale e un’accentuata vocazione off-road. Anche se i dettagli tecnici non sono ancora pubblici, si parla di un sistema dual motor 4×4 con gestione elettronica della coppia, capace di adattarsi alle diverse condizioni di guida.

La base tecnica del nuovo SUV potrebbe derivare dall’attuale architettura dell’Outlander PHEV, adattata a una configurazione completamente elettrica. Il design presenterà linee scolpite e robuste proporzioni, combinando efficienza e un’impronta avventurosa.

La filosofia del progetto unisce tecnologia elettrica e una tradizione off-road, valori storici del marchio. Mitsubishi intende creare un futuro in cui sostenibilità e libertà convivano in equilibrio, una strategia che guiderà il brand fino al 2030.

Al Japan Mobility Show verranno presentati anche modelli emblematici della gamma attuale, come Outlander PHEV, Delica Mini, e altri veicoli. Lo stand di Mitsubishi offrirà anche un’esperienza interattiva per i visitatori, con attività come la “Digital Stamp Rally” e un’installazione robotica dedicata al futuro della mobilità. Con questo prototipo, Mitsubishi mira a rilanciare il proprio famoso spirito d’avventura in chiave elettrica e moderna.