MiTo SettembreMusica: Festival di Musica Classica a Milano e Torino

MiTo SettembreMusica è un festival musicale di grande prestigio che si svolge tra Torino e Milano, creando un ponte culturale tra queste due importanti città del nord Italia. La manifestazione si concentra sulla musica classica e si realizza in varie location, rendendo i concerti accessibili grazie a prezzi contenuti e tante opere da ascoltare.

Fondato grazie a un gemellaggio culturale, il festival offre concerti in chiese, piazze, musei e teatri, con la partecipazione di nomi illustri come la Filarmonica della Scala e la London Symphony Orchestra. Dalla sua nascita, MiTo ha scelto di seguire un tema specifico per ogni edizione. Quella del 2025 è intitolata “Rivoluzioni” e si articola in quattro percorsi tematici che esplorano l’idea di rivoluzione nella musica, compresi “Mitja e gli altri” e “Berio e le avanguardie”.

Tra gli eventi gratuiti spicca il concerto di Simone Telari, che il 12 settembre suonerà musiche di Bach all’organetto alle Gallerie d’Italia, mentre il Coro Sinfonico di Milano si esibirà il giorno successivo in una chiesa storica, accompagnato dal pianista Luigi Ripamonti. Concetti a prezzi accessibili includono il concerto dedicato a Beethoven al Teatro Dal Verme il 9 settembre, con giovani pianisti che si esibiranno a quattro mani.

Inoltre, non mancano eventi di grande richiamo, come il concerto della London Symphony Orchestra al Teatro alla Scala, con un programma che include autori come Bernstein e Prokof’ev. La Luzerner Sinfonieorchester aprirà il festival il 1º settembre, presentando la Decima Sinfonia di Šostakovič.