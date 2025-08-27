MITO SettembreMusica 2025: musica e rivoluzioni a Torino e Milano

Torino e Milano si preparano a festeggiare la grande musica con la diciannovesima edizione di MITO SettembreMusica 2025, che si svolgerà dal 3 al 18 settembre. Diretto da Giorgio Battistelli, il festival avrà come tema centrale le “Rivoluzioni” e offrirà un variegato programma di 67 eventi, comprensivi di concerti sinfonici, musica da camera, spettacoli dedicati ai bambini e progetti multidisciplinari.

L’inaugurazione avverrà il 3 settembre a Torino, presso l’Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto, con la Filarmonica della Scala, diretta da Myung-Whun Chung. Il programma includerà il Valzer n. 2 di Šostakovič, il Concerto n. 2 per pianoforte di Rachmaninov, interpretato dal giovane talento Mao Fujita, e la Sinfonia n. 6 di Čajkovskij. Il giorno successivo, il 4 settembre, a Milano, il Teatro alla Scala ospiterà Sir Antonio Pappano e la London Symphony Orchestra, esibendosi in un programma che prevede l’Ouverture di Bernstein, il Concerto n. 2 per pianoforte di Prokof’ev e la Sinfonia n. 3 di Copland.

Il festival propone quattro percorsi tematici: “Mitja e gli altri”, un omaggio a Šostakovič; “Berio e le avanguardie”; “Rivoluzioni – tempi di guerra, tempi di pace”; e “Ascoltare con gli occhi”, che unisce musica, immagini e movimento.

Inoltre, il festival darà risalto a grandi orchestre e giovani talenti, con concerti realizzati da studenti di Conservatori e spettacoli per i bambini. MITO per la Città si svolgerà a Torino, rendendo la musica accessibile a tutti. Questo progetto è sostenuto da varie istituzioni, tra cui il Ministero della Cultura e Intesa Sanpaolo, con il supporto di sponsor locali.