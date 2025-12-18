Mitilicoltura abusiva in Sicilia

Il titolare di un’impresa di mitilicoltura è stato denunciato per occupazione abusiva di demanio marittimo, deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti non pericolosi, nonché scarico non autorizzato di acque reflue industriali.

L’indagine della Capitaneria di porto di Siracusa con il Reparto aereo della Guardia Costiera di Catania è stata avviata a seguito della segnalazione di fuochi e di rifiuti in un’area demaniale marittima all’interno del porto grande di Siracusa.

Dalle verifiche è stata accertata la presenza di strutture e materiali riconducibili a un’attività di mitilicoltura, adiacente all’area.

È stata accertata l’abusiva occupazione di suolo demaniale marittimo, lo scarico sul suolo delle acque di lavaggio dei mitili provenienti dal medesimo impianto di allevamento e il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, costituiti anche dagli scarti della lavorazione.

Il titolare dell’impresa è stato diffidato a ripristinare lo stato dei luoghi ed eliminare lo scarico non autorizzato.