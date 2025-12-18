17.6 C
Roma
giovedì – 18 Dicembre 2025
Economia

Mitilicoltura abusiva in Sicilia

Da stranotizie
Mitilicoltura abusiva in Sicilia

Il titolare di un’impresa di mitilicoltura è stato denunciato per occupazione abusiva di demanio marittimo, deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti non pericolosi, nonché scarico non autorizzato di acque reflue industriali.
L’indagine della Capitaneria di porto di Siracusa con il Reparto aereo della Guardia Costiera di Catania è stata avviata a seguito della segnalazione di fuochi e di rifiuti in un’area demaniale marittima all’interno del porto grande di Siracusa.
Dalle verifiche è stata accertata la presenza di strutture e materiali riconducibili a un’attività di mitilicoltura, adiacente all’area.
È stata accertata l’abusiva occupazione di suolo demaniale marittimo, lo scarico sul suolo delle acque di lavaggio dei mitili provenienti dal medesimo impianto di allevamento e il deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi, costituiti anche dagli scarti della lavorazione.
Il titolare dell’impresa è stato diffidato a ripristinare lo stato dei luoghi ed eliminare lo scarico non autorizzato.

Articolo precedente
UE rafforza protezione investitori retail
Articolo successivo
Agricoltori Ue chiedono politiche adeguate
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Capodanno a Torino

Guardie ecozoofile a La Spezia

Viaggi in bicicletta in Sicilia

Torneo epico su Minecraft!

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.