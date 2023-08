Mitchel Musso arrestato: la star di Hannah Montana finisce in prigione

Non solo Donald Trump, in questi giorni un’altra star americana ha posato… per una foto segnaletica. Mitchel Musso sabato notte è stato arrestato e portato in prigione in Texas, tutto per aver rubato un pacchetto di patatine ed essersi messo a gridare e offendere lo staff di un hotel.

Speriamo almeno che le patatine fossero buone.



‘Hannah Montana’ star Mitchel Musso was arrested this weekend in Texas over public drunkenness, stealing a bag of chips and more, TMZ reports. pic.twitter.com/8JVX5U8tyN — Pop Base (@PopBase) August 27, 2023

Mitchel Musso e le patatine rubate in un hotel: l’esclusiva di TMZ.