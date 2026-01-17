Misure urgenti per cure in Italia

Un pacchetto di misure urgenti per facilitare l’accesso alle cure per milioni di italiani è stato proposto. Tale pacchetto è contenuto nell’articolo 15 dello schema di decreto-legge recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR”.

Il provvedimento si concentra sulle misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare, con l’obiettivo di ridurre gli adempimenti burocratici per pazienti e medici e garantire una maggiore continuità terapeutica.

Le novità principali riguardano la prescrizione dei farmaci. Il numero massimo di pezzi di farmaci prescrivibili per ricetta viene aumentato da 6 a 12. La durata della validità della prescrizione medica viene raddoppiata, passando da 180 giorni a 360 giorni. Per evitare accumuli e sprechi, il farmacista consegnerà periodicamente un numero di confezioni sufficiente a coprire 90 giorni di terapia alla volta, sulla base della ricetta annuale.

Una seconda linea di intervento riguarda l’approvvigionamento dei farmaci “monopolio”, coperti da brevetto per indicazioni d’uso esclusive, come molti farmaci per le malattie rare e i farmaci innovativi. Alle Regioni è data la facoltà di procedere all’acquisto di questi medicinali attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, come consentito dall’articolo 76 del Codice dei contratti pubblici. Questo strumento mira a evitare ritardi o interruzioni nelle forniture di terapie spesso essenziali e non sostituibili.