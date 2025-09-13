25.2 C
sabato – 13 Settembre 2025
Misure per il voto accessibile alle Elezioni Regionali

In preparazione alle Elezioni Regionali, il Comune ha messo in atto misure specifiche per garantire l’accessibilità al voto per gli elettori con difficoltà motorie. Queste iniziative sono state progettate per favorire la partecipazione di tutti i cittadini, assicurando che anche le persone non deambulanti possano esercitare il loro diritto di voto con facilità. Si trattano di misure pensate per rimuovere gli ostacoli e affinché ogni elettore possa accedere ai seggi elettorali senza difficoltà.

Il Comune sta lavorando per garantire che le elezioni siano un evento inclusivo, permettendo a tutti di partecipare attivamente alla vita democratica della Regione. Le informazioni sui dettagli delle misure e sulle modalità di accesso saranno disponibili per i cittadini nei giorni che precedono le elezioni, assicurando la massima informazione e trasparenza in merito.

