misure e peso da record

Noto sui social network come il gatto più grande del mondo: Kefir detiene un nuovo record in peso e misure e la sua “gigante” quotidianità diventa iconica.

Kefir è un gatto Maine coon estremamente noto in rete – in questi ultimi tempi – grazie alle iconiche pubblicazioni su Instagram di @yuliyamnn. A partire dal gennaio 2022 Kefir è ufficialmente entrato a far parte della famiglia di una giovane donna, la quale ha desiderato condividere i momenti più speciali della quotidianità del gigante gatto, ora celebre per il suo peso, le sue dimensioni e il suo soffice pelo coloro neve. Il Maine coon vive in Russia con la sua famiglia, composta anche da una bimba con cui condivide il primato di mascotte di casa.

Il gatto più grande del mondo ha un nome e si chiama Kefir: peso e misure segnano il record

Pur essendo considerato come “il gatto più grande del mondo“, da molti utenti, c’è una piccola nota da sottolineare: in realtà il grande Kefir lascia il primo posto, per altezza – nella classifica di questi straordinari mici in tutto il mondo – a un altro esemplare di nome Fenrir Antares Powers, un elegante gatto Savannah che vive nel Michigan, Stati Uniti. Per lunghezza, invece – altro parametro considerato dalle selezioni dei Guinness World Records – si può citare un secondo Maine coon, il quale risiede in Italia, nelle immediate vicinanze di Pavia.

Quest’ultimo Maine coon – che abita nella nostra penisola – ha dimostrato pubblicamente di avere una lunghezza pari a 120 centimetri e, per tal ragione, è solito, talvolta – alzandosi in piedi – dare prova di tutta la sua maestosità.

Il micio Kefir, dagli occhi gialli e dal pelo bianco appartiene – già di per sé – a una delle razze di gatti più grandi al mondo. Fra questi vi è anche il Savannah, Fenrir, che appare – anch’esso in rete – mentre sfoggia quelle che sono le principali caratteristiche dei gatti giganti. La “grandezza” di Kefir, oltre a facilitarlo in alcuni compiti generalmente ritenuti impossibili, nel loro svolgimento, per altri felini dalle più piccole dimensioni, permette al gatto di cimentarsi in pose originali e divertenti.

Risulta piuttosto iconica una delle ultime foto di Kefir, in cui il gigante micio appare di fronte allo specchio proprio come se stesse in procinto di guardare in direzione dell’obiettivo dello smartphone per realizzare il suo selfie del giorno.

Oltre agli iconici scatti del gatto domestico Kefir – in cui il gattone appare assorto nell’ascolto della sua musica preferita o intento a godersi un bagno rilassante – non passano, anche, inosservate agli occhi dei suoi fan le sue abilità. Già il suo temperamento, che lo contraddistingue da altri gatti, si afferma come un peculiare mix di vivacità mitezza, ma a fare realmente la differenza sarebbero i suoi movimenti. Si pensi, ad esempio, come lo stesso Maine Coon italiano: alla sua possibilità di aprire in autonomia la porta di casa per intraprendere una passeggiata pomeridiana in libertà e poi tornare sui suoi passi come se nulla fosse.