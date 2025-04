Misure di Protezione del Bestiame contro l’Afta Epizootica in Europa: Focalizzazione su Estonia e Repubblica Ceca

In Europa, si registrano focolai di afta epizootica in Ungheria e Slovacchia, con misure adottate in Estonia e Repubblica Ceca per proteggere il bestiame. Questa malattia colpisce principalmente i bovini e suscita preoccupazione nei Paesi limitrofi per i potenziali danni al settore agricolo. Le autorità stanno monitorando la situazione per contenere la diffusione del virus e garantire la salute degli animali. La vigilanza rimane alta per prevenire impatti economici significativi sull’agricoltura.